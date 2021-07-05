Бишкек, , 14:21 — REGNUM Бывший вице-мэр столицы Киргизии Уланбек Азыгалиев перечислил государству 30 млн сомов (26 млн рублей). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 5 июля.

В ведомстве отмечают, что подозреваемый в незаконном обогащении экс-чиновник отдал эти деньги в качестве компенсации за причиненный им ущерб.

По версии следствия, Азыгалиева во время работы на государственной и муниципальной службе использовал свое служебное положение и лоббировал интересы частных фирм, помогая им получить разрешительные документы на строительство многоэтажных домов.

В результате чего он стал владельцем большого количества незадекларированного имущества, зарегистрированного на близких родственников и аффилированных лиц.