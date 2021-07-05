Киев, , 14:19 — REGNUM Украина не ищет конфликта с Белоруссией и будет «очень жёстко» защищать свои интересы в ситуации навязываемого ей конфликта. Об этом 5 июля на пресс-конференции в Киеве заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Александра Лукашенко о закрытии белорусско-украинской границы.

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Накануне, 2 июля Лукашенко заявил, что отдал приказ полностью закрыть границу между Белоруссией и Украиной. Глава украинского МИД сообщил журналистам, что Лукашенко — «любитель таких резонансных заявлений» и «разговаривает очень часто заголовками», а граница по факту работает в прежнем режиме.

Кулеба подчеркнул: заявление Лукашенко о контрабанде оружия из Украины в Белоруссию «не пройдёт ни один фактчекинг, потому что это просто не отвечает действительности ни по каким параметрам — как и его заявление о том, что граница закрыта».

До этого украинская пограничная служба опровергла заявления Лукашенко о том, что поток оружия из Украины в Белоруссию вырос. Поводом для новых скандальных заявлений Лукашенко стал государственный праздник Белоруссии 3 июля («День независимости / День республики»), к которому белорусские спецслужбы и пропагандисты приурочили раскрытие очередного заговора оппозиционеров.

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