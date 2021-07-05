Киев, , 14:17 — REGNUM Украина достигла «баланса» между ценностями и экономикой в отношениях с Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля на форуме «Украина 30. Международная политика».

«Эффективная политика — это когда ты балансируешь ценности и экономику. И конкретно в белорусском случае мы нашли такой баланс», — сказал он.

Кулеба объяснил, что официальный Киев поддерживает «белорусский народ», при этом украинские компании могут зарабатывать на белорусском рынке.

Глава МИД Украины призвал спокойно относиться к заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно контрабанды оружия с Украины в Белоруссию.

«Это просто не соответствует действительности ни по одному параметру, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на сейчас граница работает», — подытожил Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил о том, что Украина может потребовать от Германии компенсаций в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».

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