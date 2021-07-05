Киев, 5 июля 2021, 14:17 — REGNUM Украина достигла «баланса» между ценностями и экономикой в отношениях с Белоруссией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля на форуме «Украина 30. Международная политика».
Кулеба объяснил, что официальный Киев поддерживает «белорусский народ», при этом украинские компании могут зарабатывать на белорусском рынке.
Глава МИД Украины призвал спокойно относиться к заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно контрабанды оружия с Украины в Белоруссию.
Напомним, ранее глава МИД Украины заявил о том, что Украина может потребовать от Германии компенсаций в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».
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