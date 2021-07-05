Ярославль, 5 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле в больнице скорой медицинской помощи имени Соловьева проводится вакцинация сотрудников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт медучреждения.

Больница имени Соловьева Вакцинация в больнице

Вакцинация проходит в самой больнице, вакцину ставят врачи Центральной городской больницы.

«Сегодня в полном составе вакцинировался коллектив 7 травматологического отделения — теперь это отделение covid-free. К ним присоединились сотрудники 12 и 14 травматологических отделений, 3 нейрохирургического, приемно-диагностического отделения и реанимации», — сообщили в больнице имени Соловьева.

Вакцинация медиков больницы скорой помощи будет продолжаться в течение недели.