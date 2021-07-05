Минск, , 14:11 — REGNUM В соответствии с постановлением правительства Белоруссии № 378 от 2 июня «о закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Белоруссии» (Республика Польша)», ориентированное на белорусских националистов польское СМИ (более известное как «Еврорадио») прекратит свою легальную деятельность. Об этом сообщает Национальный правовой Интернет-портал Белоруссии.

Ранее, в августе 2020 года спецслужбы Белоруссии и министерство информации ограничили доступ к ресурсам польского «Еврорадио», а также многих других зарубежный и белорусских СМИ, критиковавших политику Александра Лукашенко. МИД Белоруссии в свою очередь лишил всех корреспондентов зарубежных СМИ (в том числе российских) обязательной аккредитации.

В ходе июньской совместной с главой МИД России пресс-конференции министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что аккредитацию не получат журналисты зарубежных изданий, которые делают не нравящиеся белорусской бюрократии заголовки. Макей также заявил, что корреспондентом иностранного СМИ (в том числе российского) должен быть иностранный гражданин.

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