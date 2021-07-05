Москва, , 14:11 — REGNUM Обстановке в банковском секторе была посвящена рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Альфа-банка Петром Авеном 5 июля. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«Обсуждалась ситуация в банковском секторе», — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что президент ведёт регулярный диалог с представителями крупного бизнеса. Особенно это касается банковской и финансовой сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Путин встретился с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним вопросы развития и диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса. Также у президента запланирован международный телефонный разговор и несколько непубличных встреч.

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