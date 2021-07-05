Сеул, , 13:49 — REGNUM МИД Южной Кореи призвал сограждан покинуть Афганистан до конца июля в связи с ухудшением ситуации в стране на фоне вывода войск США. Об этом 5 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время жителям Южной Кореи запрещён въезд в пять стран, включая Ирак, Сирию и Сомали. В случае нарушения запрета, житель Южной Кореи приговаривается к тюремному заключению на срок до одного года или штрафу в размере до 10 млн вон (~$8837).

Известно, что с 28 по 30 июня представители МИД Южной Кореи посетили Кабул, где встретились с небольшим количеством южнокорейцев и призвали их вернуться на родину.

«Несмотря на призывы, небольшое количество сограждан по-прежнему остаются в Афганистане по личным причинам, — сообщил представитель МИД Южной Кореи. — Мы намерены предпринять необходимые шаги, чтобы помочь согражданам эвакуироваться».

Напомним, что Вашингтон планирует вывести более 2500 военных США из Афганистана к 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здание Пентагона (Вашингтон) и Всемирного торгового центра (Нью-Йорк).