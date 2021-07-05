Москва, , 13:47 — REGNUM Вопрос об обсуждениях в правительстве России донастройки налоговой системы следует правительству и задавать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 июля журналистам.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что правительство обсуждает так называемую донастройку налоговой системы. Она призвана пополнять бюджет ещё на 400 млрд рублей ежегодно в 2022—2024 годах.

Песков не стал комментировать эту информацию и отметил, что речь идёт о рабочем процессе в правительстве.

«Поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что президент Владимир Путин продолжит поездки по регионам, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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