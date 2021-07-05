Кишинёв, , 13:43 — REGNUM В Молдавии члены блока Партии социалистов и Партии коммунистов вызвали на публичные дебаты представителей пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом 5 июля сообщил на брифинге представитель «Социалистов» Влад Батрыча.

Дебаты назначены во Дворце Республики в Кишинёве за четыре дня до парламентских выборов, на 7 июля в 19:00 по местному времени (совпадает с мск). Модератором должен стать тот, кто устроит обе стороны.

«Мы ждем конкретного, мужественного ответа от ПДС, без обвинений и нападок», — сказал Батрыча.

Он призвал политических противников подготовить аргументацию своей позиции рассказать «правду» о заявленных реформах.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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