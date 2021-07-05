Москва, , 13:39 — REGNUM Работа по достижению консенсуса в ОПЕК+ в отношении судьбы соглашения по добыче после июля продолжается, заявил 5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я оставлю это без комментариев. Там продолжается работа, и, конечно, эта работа не может вестись в каком-то публичном формате», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о противоречиях в переговорах альянса по будущему соглашения.

На вопрос о том, как долго может вестись эта работа и есть ли у стран какой-либо дедлайн по ней, Песков сказал, что «до тех пор, пока не будет достигнут консенсус».

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент предполагается, что добыча будет увеличиваться на 400 тыс. баррелей в день до конца текущего года. Саудовская Аравия предложили продлить сделку до конца 2021 года, опасаясь инфляционного скачка цен, с чем не согласились ОАЭ.

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