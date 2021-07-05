Тверь, 5 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с работой общественного транспорта во Ржеве 5 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. С 3 июля, здесь, а также в Кимрской, Зубцовской и Старицкой агломерациях региона, начала действовать новая модель пассажирских перевозок. В общей сложности создано более 100 маршрутов, в том числе 41 — в Ржеве и Ржевском районе. Глава региона Игорь Руденя, советник президента РФ Владимир Васильев, председатель районного Совета ветеранов Галина Мешкова, «серебряный» волонтёр Валентина Сорокина посетили автобусный парк.

Пресс-служба правительства Тверской области Руденя проинспектировал новый этап транспортной реформы в Верхневолжье

«Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться. На общественном транспорте теперь действуют все льготы, в том числе для старшего поколения. Мы максимально сохранили маршрутную сеть, которая действовала в муниципалитете. При этом с учетом пожеланий людей добавили два новых маршрута. При необходимости готовы вносить коррективы», — отметил Игорь Руденя.

«Важно, что перед выходом на линию водители проходят инструктаж, вся техника — проверку. Обеспечена безопасность для граждан, создана доступная среда. Не менее важно, что через приложение можно посмотреть, когда подойдет автобус на остановку, есть возможность безналичной оплаты. Это целый комплекс мероприятий для удобства людей», — сказал Владимир Васильев.

Жители Ржева уже оценили новую систему общественного транспорта — новые автобусы комфортабельные, продуманные и удобные маршруты. Помимо решения транспортной проблемы города, в Ржевской агломерации создано 167 новых рабочих мест. Общий пассажиропоток на общественном транспорте города Ржева и Ржевского района. По прогнозам, вырастет на 75% — со 1600 пассажиров до 2800 пассажиров в час.

Пресс-служба правительства Тверской области Новые автобусы

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. Регион в числе первых субъектов России в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина начал модернизацию системы общественного транспорта. На маршруты выходят новые современные автобусы, приспособленные для маломобильных граждан, транспорт оснащен валидаторами, системами навигации, климат-контроля, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами. Оплатить проезд в муниципалитетах можно с помощью транспортной карты «Волга», банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», социальной карты жителя Тверской области, школьной карты или за наличный расчет. Во всех агломерациях действует удобное абонементное меню, а также проездные.