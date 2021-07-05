Ярославль, 5 июля 2021, 13:36 — REGNUM Ярославский политолог Александр Миклин назвал ситуацию с выдвижением кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко» «рейдерским захватом». Такое мнение эксперт высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская конференция партии выдвинула кандидатами в Госдуму Василия Цепенду и Сергея Балабаева, хотя региональная конференция рекомендовала выдвинуть руководителя областного отделения Олега Виноградова.
Как полагает Миклин, «Яблоко» на этих выборах может быть использовано для борьбы с соперниками «Единой России».
Стоит отметить, что сложившаяся ситуация довольно типична для ярославского «Яблока». Смена партийного руководства в региональном отделении регулярно происходит со скандалами и обвинениями.
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