Ярославль, 5 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Ярославский политолог Александр Миклин назвал ситуацию с выдвижением кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко» «рейдерским захватом». Такое мнение эксперт высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Логотип партии «Яблоко»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская конференция партии выдвинула кандидатами в Госдуму Василия Цепенду и Сергея Балабаева, хотя региональная конференция рекомендовала выдвинуть руководителя областного отделения Олега Виноградова.

«С моей точки зрения это всё-таки рейдерский захват регионального отделения. Уникальная ситуация: региональная конференция выдвигает одного человека, федералы после этого переделывают на другой список. Если я правильно понимаю, претензии к господину Виноградову всё-таки есть, скажем так, в излишнем радикализме, в излишне жёсткой антигосударственной позиции», — сказал Александр Миклин.

Как полагает Миклин, «Яблоко» на этих выборах может быть использовано для борьбы с соперниками «Единой России».

«Они попытаются, особенно господин Балабаев, мы можем с вами предположить, монетизировать этот процесс, чтобы размывать протестные голоса. Смогут ли они это сделать, я, честно говоря, сомневаюсь. Это потенциальное размывание протестных голосов у коммунистов и эсеров. Особенно, конечно, у эсеров. Это не инициатива кого-то другого — Белого дома или штаба «Единой России», это их собственная инициатива», — считает Миклин.

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация довольно типична для ярославского «Яблока». Смена партийного руководства в региональном отделении регулярно происходит со скандалами и обвинениями.