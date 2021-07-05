Таллин, , 13:29 — REGNUM Результаты выборов президента Эстонии покажут, кого в этой стране больше: сторонников дальнейшего ухудшения отношений с Россией и, как следствие, экономических потерь — или тех, кто заботится о благополучии своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 5 июля, комментируя высказывания кандидата в президенты Эстонии от Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса.

Как сообщалось ранее, Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» Эстонии часть территорий (часть правобережья Нарвы и Печорского района), поскольку заключенный в 1920 году Тартуский договор «все еще действует».

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« Сказанное кандидатом в президенты Эстонии Пыллуаасом имеет сугубо эстонское внутриполитическое значение. Понятно, что никакие территориальные претензии со стороны Таллина Москва не только рассматривать не будет, но и просто не примет их.

Что же до исторического спора по поводу так называемой «оккупации» 1940 года, который с конца 1980-х годов пытаются навязать нам прибалты, то это тоже пустая затея: никаких исторических аргументов в пользу такой оценки событий того времени не существует. Советские военные базы были размещены на территории Эстонии с согласия её властей ещё в 1939 году, дополнительные войска в 1940 году вводились мирно, новые эстонские органы власти, созданные в 1940 году и провозгласившие Эстонскую ССР, имели действительно народный характер.