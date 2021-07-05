Майкоп, , 13:28 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов удостоен высокой государственной награды за свою работу на посту руководителя республики. Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении его орденом Почёта. Награда вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Адыгея.

Как отметил Кумпилов, он не считает эту награду лишь оценкой своих личных заслуг на посту главы Адыгеи. Этот орден — заслуга всего народа республики, который участвует в созидательном труде на благо Адыгеи.

«Считаю, что эта высокая государственная награда является признанием заслуг всех жителей нашей республики — каждого, кто своим добросовестным трудом и преданностью делу вносит вклад в развитие и процветание не только нашей малой Родины, но и всей России», — заявил Кумпилов.