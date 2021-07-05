5 июля 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что России следует вернуть Эстонии часть территории.

Оксана Переможенко, , 14:27 — REGNUM России следует вернуть часть территории Эстонии, заявил кандидат в президенты этой республики Хенн Пыллуаас. По словам политика, заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор, как и указанная в документе государственная граница, «всё еще действуют». По мнению Пыллуааса, российским властям следует отдать Эстонии часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Рыбалка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале «Телевизионной службы новостей» (украинский телеканал «1+1»). Многие из комментирующих отметили, что заявление кандидата в президенты Эстонии абсурдно.

«Страшно представить, какую панику вызвало это заявление в Кремле!» — смеется Андрей К.

«Тут такое дело, что эти все территории, кроме части современной Литвы и Латвии, Пётр Первый у шведов купил! Просто взял и купил после длительных войн со Швецией!» — написал Николай К.

«Не предъявит — не станет президентом, такая там политика», — отметил Makaler.

«Я лопаюсь со смеха! Что там Эстония метровая может требовать?..» — не понимает Артемио Л.

«Произошло то, что хозяева указали, куда надо погавкать. Элементарно же. На что только не пойдут ради одобрительного похлопывания по холке», — пишет комментирующий под псевдонимом Нестор Махно.

Университетская библиотека. Эстонская ССР, г. Тарту. 1972 МАММ / МДФ

«А как же город Тарту (он же Дерпт, он же Юрьев), основанный Ярославом Мудрым! Верните! Если не РФ, то хотя бы Украине! Вы же с ней друзья! А всех эстонцев обратно под власть немецких баронов!» — написал Владислав Б.

«Какой суровый эстонский «кандидат»! Вот бы и Украине такого, ещё и владеющего приёмами «боевого гопака», чтобы отплясывать не только на пирсе, но и на лужайке перед Белым домом», — иронизирует Paul S.

«Молодец! Кандидатам можно все! У нас тоже один кандидат клялся и войну закончить, и посадить барыг… Да что он только не обещал…» — написал один из читателей, подразумевая Владимира Зеленского.

«Еще один сказочный артист», — добавил один из читателей.

«Потише с такими заявлениями. А то Эстония случайно в состав РФ войдет», — отреагировал читатель под псевдонимом Харьков.

«Чем меньше типа «государство», тем больше поросячьего визга, что мы великие и ужасные», — отметил Николай К.

«Может, пора уже и России выставить территориальные претензии к соседним странам? А то все соседи получили государственность от России, ещё и территориальные претензии выдвигают. Дичь какая-то…» — добавил читатель под псевдонимом Давай Засыпай.

Прибалтийская ГРЭС. Эстонская ССР, г. Нарва. 1961 — 1963 МАММ / МДФ

«Чухонцы были куплены у шведов в вечное владение за тысячу ефимков. Пора вернуть Юрьев и Колывань в родную гавань… Сейчас начнется: древние эсты выкопали Балтийское море и изобрели колесо, эстонская мова — самая соловьиная, тому що мае (потому что имеет. — О. П.) 18 падежей. Сложили самую большую композицию из шпротов, когда в Питере ещë лягушки квакали. И прочая дичь из методички», — иронизирует читатель под псевдонимом antishlak, ссылаясь на фрагменты украинской мифологии.

«Пусть заберет, если смелый», — добавил Oleg G.

«Гонит волну, чтобы на ее гребне стать президентом! Пусть тогда вернут все триллиардные вложения СССР, что, обирая своих граждан, вкладывал в Эстонию!» — пишет Valentyna I.

«Кто-то очень хочет развязать войну в мире. Если эти выродки не угомонятся, то они получат кучу неприятностей вместо территорий. История не стоит на месте, и границы государств меняются, как и все в мире. А предъявлять территориальные требования — это провоцировать на конфликт», — написал Serega Р.

«Ой, божечки. Наверное, Россия сейчас объявит всеобщую мобилизацию на случай нападения сверхмощной Эстонии…» — с сарказмом отреагировала Александра.

«Меня другое удивляет. Неужели в 21-м веке европейцы, и не только, мыслят категориями прошлых веков? Один помещик мог другому помещику подарить, продать, проиграть в карты деревню с холопами и участком земли. Один король мог отдать другому королю какую-нибудь Кемску волость вместе с жителями, абсолютно не спросив желания тех самых жителей. Ну как сейчас требовать вернуть кому-то часть России, не спросив желания жителей этой части? Что за тупость такая?» — не понимает читатель под псевдонимом Felix2020kot Krik.

Посол Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

«Эстония, Латвия и Литва вообще мозгами поехали. Чего-то требуют от России. А что вы требуете? Вы же в Евросоюзе, вот и требуйте у них. А им на вас наплевать. Из-за вас они не будут ссориться. Все преследуют свои интересы. А вас Россия перестала кормить, так начинаете требовать. Кто вы вообще такие?! Вас СССР немного развил, а так были буржуазные республики. Никому не нужные. Вот и живите самостоятельно и ещё Украину прихватите к себе», — написала Валентина С.

«Эстония хочет в состав РФ!» — добавил Andrei K.

«Пусть кандидат в президенты Эстонии примет таблетку успокоительного. И не лезет туда, где он ничего не понимает… Все территории, что есть у России или она приобрела, — все на законных основаниях!» — пишет Дмитрий Б.

«Попробуйте, Путин четко сказал: «На любое нарушение границ будем действовать жёстко и асимметрично», — подытожила Лариса В.

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