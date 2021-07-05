Афины , , 13:29 — REGNUM В Греции с 5 июля вводятся новые правила посещения кинотеатров, сообщает AMNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Для посещения закрытых кинотеатров (работающих круглый год) зрители на входе должны предъявить любой из следующих документов:

— Свидетельство о вакцинации;

— Отрицательный сертификат теста ПЦР, полученный за последние 72 часа до запланированного дня посещения кинотеатра;

— Отрицательный результат экспресс-теста, сделанный за 48 часов до запланированного времени проверки;

— Отрицательный итог самотестирования, проведенного за 24 часа до запланированного времени просмотра;

— Справка об иммунитете в связи с перенесенным ранее COVID-19.

Напомним, власти Греции для противодействия дальнейшему распространению инфекции также принимают ограничительные меры для внутренних авиарейсов и для пользования паромами.