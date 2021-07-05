Кишинёв, , 13:25 — REGNUM В Молдавии наиболее популярной политической силой продолжает оставаться пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 5 июля Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

По последним данным, на вопрос «за какую партию вы бы проголосовали» 37,4% респондентов назвали ПДС. За блок Партии социалистов и Партии коммунистов высказались 37,1% опрошенных, за партию «Шор» — 6,8%.

В ходе опроса АСДМ, обнародованного в конце июня, за ПДС высказались 38,5% респондентов, за объединение «социалистов» и «коммунистов» — 36,7%, за «Шор» — 6,9%.

Все остальные политические силы в стране, по данным последнего исследования, не преодолевают барьер 5% для партий и 7% для блоков.

Опрос проводили в стране с 21 июня по 2 июля. В нём приняли участие 1181 человек из разных населённых пунктов. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей с партией «Шор» большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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