Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM В Ленинградской области внесли поправки в региональный закон об административных правонарушениях, увеличив на три часа время соблюдения тишины в будние дни. Об это 5 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Теперь в будние дни в Ленобласти нельзя шуметь с 21:00 до 08:00. В предыдущей редакции закона это время было установлено с 23:00 до 07:00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 и ежедневно — с 13:00 до 15:00.

«Поправками также внесено требование обеспечения владельцами домашних животных тишины при содержании животных в жилых помещениях и выгуле, — рассказали в пресс-службе. — Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования».

Нарушение покоя граждан наказывается штрафом для граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 15 тыс. рублей. Повторное в течение года совершение правонарушения влечет наложение штрафа: на граждан от 1 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.

Контроль исполнения закона о тишине возложен на органы правопорядка и местного самоуправления: должностные лица органов внутренних дел осуществляют по вызову граждан выезд на место совершения административного правонарушения, оформляют материалы и направляют их в администрацию муниципального образования. Органы местного самоуправления, по результатам рассмотрения полученных материалов, принимают решение о составлении протокола об административном правонарушении.