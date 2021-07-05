На Ржевском мемориале открылась выставка к 100-летию маршала Куликова
Ржев, Тверская область, 5 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату возложили 5 июля, в день 100-летия Маршала Советского Союза Виктора Куликова председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Игорь Руденя и советник президента РФ Владимир Васильев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов был в числе тех, кто героически сражался на Ржевском рубеже.
На Ржевском мемориале к 100-летию Виктора Куликова создана специальная экспозиция. В экспозиции представлены личные вещи маршала Куликова.
Виктор Куликов прошёл всю войну, после её окончания внёс большой вклад в укрепление обороноспособности страны. В мирное время он приложил немало усилий для признания роли и места Ржевской битвы как одного из значимых сражений в истории Великой Отечественной войны, а также для того, чтобы Ржев был удостоен звания «Город воинской славы».
Отметим, что 30 июня исполнился год со дня открытия монумента президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За этот период Ржевский мемориал стал центром притяжения жителей России и других государств.
Наступательные и оборонительные операции 1942−1943 годов в районе Ржева сыграли ключевую роль в достижении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Город Ржев находился под оккупацией нацистов 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.