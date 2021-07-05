Ржев, Тверская область, 5 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату возложили 5 июля, в день 100-летия Маршала Советского Союза Виктора Куликова председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Игорь Руденя и советник президента РФ Владимир Васильев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов был в числе тех, кто героически сражался на Ржевском рубеже.

Пресс-служба правительства Тверской области На Ржевском мемориале открылась выставка к 100-летию маршала Куликова

«Хотел бы поблагодарить Вячеслава Викторовича за инициативу провести на Ржевском мемориале мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Виктора Георгиевича Куликова — воина, заслужившего авторитет в мировом военном сообществе. Такие мероприятия позволяют нам понять всё величие, всю значимость Великой Победы нашего советского народа. Мы надеемся, что в течение года в музее Ржевского мемориала будут открыты дополнительные павильоны», — отметил Игорь Руденя.

«Сегодня мы отдаём дань уважения Виктору Георгиевичу Куликову и вспоминаем всех, кто остался здесь лежать, кто защищал нашу страну. Эту память нам необходимо передать из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки так же бережно относились к ней. Очень важно, что на ржевской земле уделяется большое внимание сохранению исторической памяти, её защите», — подчеркнул Вячеслав Володин.

На Ржевском мемориале к 100-летию Виктора Куликова создана специальная экспозиция. В экспозиции представлены личные вещи маршала Куликова.

Виктор Куликов прошёл всю войну, после её окончания внёс большой вклад в укрепление обороноспособности страны. В мирное время он приложил немало усилий для признания роли и места Ржевской битвы как одного из значимых сражений в истории Великой Отечественной войны, а также для того, чтобы Ржев был удостоен звания «Город воинской славы».

«Виктор Георгиевич прославил и своё имя, и ржевскую землю в годы войны. В 1942 году он был направлен сюда в составе 143-й танковой бригады, был командиром штаба. Первое здание, боевое крещение и первую награду из рук генерала Конева Виктор Георгиевич получил именно подо Ржевом», — рассказала заведующая филиалом Музея Победы «Калининский фронт. Август 1943» Марина Копаева.

Отметим, что 30 июня исполнился год со дня открытия монумента президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За этот период Ржевский мемориал стал центром притяжения жителей России и других государств.

«Ржевский мемориал — место историческое, духовное, эмоциональное. Уже два миллиона человек увидели это, прочувствовали и увезли эмоции с собой», — сказал Владимир Васильев.

Наступательные и оборонительные операции 1942−1943 годов в районе Ржева сыграли ключевую роль в достижении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Город Ржев находился под оккупацией нацистов 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.