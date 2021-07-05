Москва, , 13:17 — REGNUM Международный телефонный разговор и несколько непубличных встреч намечены у президента России Владимира Путина на 5 июля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент начинает рабочую неделю в Ново-Огареве, у него уже состоялась рабочая встреча с вице-премьером (РФ) Юрием Борисовым <…> Также в ближайшее время дадим сообщение о международном телефонном разговоре. Остальные встречи у президента сегодня носят непубличный характер», — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что в ходе встречи Путин и Борисов провели обсуждение диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«С учетом того, что пик загруженности заказами нашего ОПК прошел и обновление многих вооружений завершено, дальше такого напряженного заказа не будет в обозримой перспективе. Поэтому вопрос диверсификации и выпуска гражданской продукции на мощностях ОПК — это тот вопрос, который постоянно находится под контролем президента», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью актера и режиссёра, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.