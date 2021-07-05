Екатеринбург, 5 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Михаил Мишустин встречается с Евгением Куйвашевым

Премьер-министр поблагодарил Куйвашева за содействие в организации международной промышленной выставки «Иннопром-2021», отметил большое значение развития медицинского кластера и образования в регионе. Он также добавил, что на ремонт дорожной сети Свердловской области из федерального бюджета выделено 700 миллионов рублей.

Губернатор Свердловской области рассказал Мишустину об обстановке в регионе и в продолжение темы дорожного строительства попросил премьер-министра рассмотреть возможность выделения уже в 2021 году всех средств, запланированных в федеральном бюджете для строительства дорог Свердловской области до 2023 года. Такой запрос губернатор объяснил тем, что развитие дорожной сети в области идёт с опережением плана и деньги, общей суммой 2,4 млрд рублей, понадобятся уже в текущем году.

Встреча Мишустина с губернатором Свердловской области прошла в рамках его рабочей поездки в Екатеринбург, где ранее он встретился с представителями деловых кругов, посетил «Иннопром-2021» и Уральский завод гражданской авиации.