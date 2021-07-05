Минск, , 13:11 — REGNUM Советский Союз вернул Белоруссии её исторические земли, оккупированные Польшей, и спас их жителей почти на два года от гитлеровской оккупации, в Белоруссии это помнят и решение своего президента признать Крым частью России поддержат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 5 июля, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, Песков в интервью «России-1» утвердительно ответил на вопрос, ждут ли российские власти Александра Лукашенко в Крыму.

« И наше государство, и народ нашей страны в целом, и жители Крыма, проголосовавшие в 2014 году за возвращение в Россию, имеют все основания ожидать скорейшего признания Белоруссией территориальной целостности нашей страны.

Все отговорки Минска по поводу того, почему это признание до сих пор не состоялось, на мой взгляд, неадекватны. И вопрос тут не только в наших союзнических отношениях — здесь имеет весомое значение и аргумент, связанный с собственной историей Белоруссии: в 1939 году Советский Союз вернул Белоруссии как одной из входивших в него союзных республик её исторические земли, оккупированные в 1920 году Польшей. И не только вернул навсегда, но и спас эти земли и их жителей почти на два дополнительных года от гитлеровской оккупации.