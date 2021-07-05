Пекин, 5 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Представлены первые изображения электроседана NIO ET7, который называют конкурентом Tesla Model S. Изображения размещены на сайте CarNewsChina.

CarNewsChina NIO ET7

Концепт NIO ET7 был представлен в начале текущего года. Предсерийный образец отличается от него некоторыми деталями экстерьера.

Отмечается, что новинка будет крупнее и дешевле, чем американская модель Tesla Model S. Длина новинки составляет 5098 мм, а размер колёсной базы — 3060 мм. Это на 100 мм больше по сравнению с Tesla Model S.

В качестве силовой установки у NIO ET7 два электродвигателя. Суммарная мощность моторов составляет 658 л. с. и 850 Нм крутящего момента. Ёмкость аккумулятора варьируется от 70 до 150 кВт·ч в зависимости от комплектации.

На одном заряде с такими батареями электрокар может преодолеть от 500 до 1000 км по циклу NEDC. Стоимость NIO ET7 составляет от 448 тыс. юаней (5 069 115 рублей).

Ранее компания Tesla обновила рекорд по квартальным поставкам электромобилей, поставив клиентам во втором квартале 2021 года около 201 тысячи электрокаров.

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