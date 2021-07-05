Москва, , 13:04 — REGNUM Позиция журналиста Владимира Соловьёва, заявившего о том, что у власти на Украине находятся сторонники нацистской идеологии, не является официальной позицией российских властей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не является официальным заявлением, и никто из официальных лиц такие заявления не делал», — сказал Песков.

По его словам, Соловьёв — это не официальное лицо, а журналист, который «очень тонко чувствует пульс и политологической, и экспертной мысли»: «Он волен давать те оценки, которые считает нужными».

Песков подчеркнул, что тот факт, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли оспаривается: «Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины».