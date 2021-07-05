Москва, , 13:04 — REGNUM Соединенные Штаты не направляли запросов в связи с атакой на международную компанию — производителя программного обеспечения Kaseya. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены. Нет, не поступали», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Kaseya атаковал вирус-вымогатель, ряд СМИ предположил, что за этой кибератакой могли стоять хакеры из группировки REvil. Утверждается, что хакеры именно из этой группировки организовали в мае кибератаку на сети мясоперерабатывающей компании JBS в США.

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