Рыбинск, Ярославская область, 5 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области сделать прививку от коронавируса можно будет в здании общественно-культурного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Рыбинска.

Администрация Рыбинска Вакцинация в Рыбинске

Здание находится на улице Чкалова, 89. Пункт вакцинации заработает с 6 июля 2021 года в фойе культурного центра на первом этаже. Принимать всех желающих сделать прививку будут с понедельника по пятницу в период с 12.00 до 19.00, предварительная запись не требуется.

«Первые 20 вакцинировавшихся в ОКЦ получат билеты на открытие виртуального концертного зала, которое состоится 13 сентября», — рассказала директор Общественно-культурного центра Рыбинска Алёна Иванова.

Это уже четвёртый пункт выездной вакцинации, открытый в Рыбинске. Как ранее сообщало ИА REGNUM в местной школе №26 вакцинируются работники сферы образования. Также сделать прививку можно в торговом центре «Сенная площадь» и в МФЦ.