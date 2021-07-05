Вена, , 13:12 — REGNUM Ожидания о том, что иранскую ядерную сделку удастся восстановить к 15 июля, не оправдались. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал 5 июля на своей странице в Twitter.

Он отметил, что перерыв на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий длится дольше ожидаемого. Из-за того, что в Иране недавно прошли выборы президента, времени на подготовку потребуется больше.

«Расчёты завершить процесс к шестой годовщине ядерной сделки (15 июля) не оправдались», — заключил Ульянов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня участники переговоров по СВПД в Вене заявили о значительном прогрессе и взяли перерыв для проведения консультаций в своих столицах перед вероятным финальным раундом. Такие переговоры идут в австрийской столице с апреля.

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