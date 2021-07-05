Александр Белов, 5 июля 2021, 13:57 — REGNUM Затянувшаяся глобальная демократическая рецессия в последние годы превратилась во что-то еще более тревожное: в «третью обратную волну» антидемократических тенденций, которая, как предупреждал политолог Сэмюэл Хантингтон, может последовать за замечательным всплеском демократического прогресса «третьей волны» в 1980-х и 1990-е годы. По данным Freedom House, каждый год за последние 15 лет в значительно большем количестве стран наблюдается снижение политических прав и гражданских свобод, нежели их прирост. Но с 2015 года эта и без того зловещая тенденция резко обострилась: 2015−2019 годы были первым пятилетним периодом с начала третьей волны в 1974 году, когда больше стран отказались от демократии — двенадцать, чем перешло к ней — семь, пишет старший научный сотрудник Института Гувера Ларри Даймонд в статье, вышедшей 2 июля в Foreign Affairs.

Борьба
Борьба
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И тенденция эта лишь нарастает. Нелиберальные популистские лидеры подрывают демократию в таких странах, как Бразилия, Индия, Мексика и Польша, тогда как ползучий авторитаризм уже вывел Венгрию, Филиппины, Турцию и Венесуэлу из категории демократических государств. В Грузии из-за доминирования партии «Грузинская мечта» произошло неуклонное ослабление избирательных процессов и нарушение принципа верховенства права. В Мьянме военные свергли избранное правительство Аунг Сан Су Чжи, положив конец эксперименту с частичной демократией.

В Сальвадоре президент Найиб Букеле устроил переворот, отстранив генерального прокурора и судей Верховного суда, которые препятствовали укреплению его власти. В Перу демократия висит на волоске, пока правый автократ Кейко Фухимори выдвигает расплывчатые заявления о фальсификации выборов в попытке отменить свое небольшое поражение на выборах противнику левого толка Педро Кастильо.

Что особенно поражает в этом случае, так это то, что гамбит Фухимори — это мрачное напоминание о лжи, которую распространял бывший президент США Дональд Трамп и его последователи о президентских выборах 2020 года. Это не случайно. Как заметила журналист и историк Энн Эпплбаум, фиктивные заявления о мошенничестве и тактика требований «прекратить фальсификации» становятся обычным средством, с помощью которого автократические популисты пытаются воспрепятствовать демократии. Такая тактика уже давно является источником нестабильности в странах, борющихся за развитие демократии. Но тот факт, что последний пример антидемократического сценария во многом опирается на прецеденты самой важной и могущественной демократии в мире, знаменует собой начало новой, опасной эры.

Кейко Фухимори
Кейко Фухимори
Congreso de la República del Perú

Сегодня Соединенные Штаты противостоят всё большему антидемократическому движению не только из рядов крайних экстремистов, но и из значительной группы должностных лиц — движению, которое бросает вызов самим основам избирательной демократии. Если эти усилия увенчаются успехом, Соединенные Штаты могут стать первой в истории развитой индустриальной демократией, которая потерпит неудачу, то есть больше не сможет соответствовать минимальным условиям свободных и справедливых выборов, как их определяют политологи и другие исследователи демократии.

Провал американской демократии был бы катастрофическим не только для Соединенных Штатов, он также будет иметь глубокие глобальные последствия в то время, когда свобода и демократия уже находятся в осаде. Как отметил Хантингтон, распространение демократических движений и идей из одной страны в другую способствовало позитивным демократическим изменениям. Аналогичным образом могут распространяться антидемократические нормы и практики, особенно когда они исходят из могущественных стран. Вот почему ускорение демократического спада в демократическую депрессию произошло в значительной степени во время правления Трампа. И именно поэтому никакое развитие событий не нанесет более серьезного ущерба делу глобальной демократии, чем отступление от демократии его самого главного защитника — США.

Демократическая триада

Демократическая система правления стоит на трех опорах. Первая из них — это народный суверенитет, власть народа. Демократия требует, чтобы люди могли выбирать и заменять своих лидеров на регулярных, свободных и справедливых выборах; что все взрослые граждане могут голосовать без запугивания и препятствий и что кандидаты и партии могут участвовать в избирательных кампаниях. Крайне важно, чтобы выборы проводились беспристрастно, чтобы действительные бюллетени подсчитывались точно, а власть предоставлялась тем, кто победил.

Выборы президента в США
Выборы президента в США
(сс) Phil Roeder

Свобода — вторая опора либеральной демократии. Полностью демократическая система обеспечивает надежную защиту свободы слова, печати, ассоциаций и собраний. Она гарантирует, что эти права в равной степени защищены для всех социальных групп, и она же способствует культуре взаимной терпимости и уважения прав политических оппонентов.

Третья опора — верховенство закона — защищает и укрепляет две другие. Она гарантирует, что демократические процедуры беспристрастно соблюдаются независимой судебной системой и другими регулирующими органами, которые контролируют злоупотребление властью. В большинстве стран с развитой демократией, за исключением Соединенных Штатов, эти инструменты подотчетности включают национальные органы по управлению выборами и мониторингу коррупции.

Трамп был первым президентом США, продемонстрировавшим презрение ко всем трем элементам триады либеральной демократии. Он назвал СМИ «фейковыми новостями» и «абсолютной нечистью» и призвал «посадить в тюрьму» своего оппонента на выборах. Он призывал своих последователей совершать акты насилия против вышедших на акции протеста оппонентов.

После своего поражения он настаивал на том, что результаты выборов были сфальсифицированы и должны быть отменены. На протяжении всего своего президентства он вел войну с независимой судебной системой, Федеральным бюро расследований, собственным генеральным прокурором, Управлением государственной этики, государственной службой и множеством других субъектов, которые отказывались подчиняться его политической воле или стремились обеспечивать соблюдение законности.

Дональд Трамп
Дональд Трамп

Многие исследователи демократии почувствовали беспрецедентную угрозу демократии в США, когда Трамп вступил в должность в 2017 году, и, в частности, опасались серьезных нападений на вторую и третью ветви демократической триады.

Эта оценка была частично верной. Ни разу со времен президента Ричарда Никсона и довольно редко в истории США были такие решительные попытки злоупотребить и подорвать административные и правовые институты в чисто политических целях — но эти попытки принесли лишь ограниченный эффект. Основная масса прессы и судебных органов оставалась независимой. ФБР избежало политического захвата. За пределами Республиканской партии и администрации Трампа свобода слова процветала. С 2017 по 2020 год более или менее соблюдались свобода и верховенство закона.

Однако большинство ученых неверно оценили природу опасности и недооценили ее серьезность в трех отношениях. Во-первых, многие полагали, что сам Трамп представляет собой самую большую угрозу демократии в США и что его поражение нанесет удар по политическому телу. Во-вторых, за заметными исключениями, включая историка Йельского университета Тимоти Снайдера и ученого из Фонда Карнеги Рэйчел Кляйнфельд, многие недооценили возможность насилия со стороны истинно верующих последователей Трампа. И в-третьих, большинство недооценили степень, в которой Трамп переделает Республиканскую партию как институт, не только рабски лояльный ему, но и враждебный демократии.

Сторонники Трампа у Капитолия
Сторонники Трампа у Капитолия
(сс) Tyler Merbler

К счастью, накануне выборов 2020 года исследователи демократии и общественные организации правильно предвидели угрозы честности выборов, исходящие от ревностных сторонников Трампа, а также колоссальные логистические проблемы, связанные с пандемией. В результате они начали одну из самых энергичных гражданских кампаний в истории США, чтобы зарегистрировать беспрецедентное количество избирателей, предоставить им безопасный и ранний доступ к бюллетеням, чтобы гарантировать, что местные избирательные администрации имеют ресурсы, необходимые для проведения голосования и для подготовки к борьбе с любыми потенциальными усилиями по отмене законных результатов президентских выборов. Выборы не были кошмарным сценарием, как некоторые опасались. Фактически они оказались одни из самых хорошо организованных голосований в истории США, и ведущие эксперты по выборам Натаниэль Персили и Чарльз Стюарт III назвали это «чудом».

Всё еще может здесь произойти

Однако за этим последовала, по словам Персили и Стюарт, «трагедия», когда «ложь о фальсификации результатов голосования и функционировании системы укрепила представление десятков миллионов американцев о том, что выборы были «сфальсифицированы»». Такое «сфабрикованное недоверие» распространилось и после восстания 6 января в Вашингтоне. Хотя инаугурация президента Джо Байдена устранила неминуемые угрозы гражданским свободам и верховенству закона, ключевой элемент избирательной демократии — свободные и справедливые выборы — в настоящее время подвергается безжалостным нападкам со стороны политиков.

Законодательные собрания штатов-республиканцев активизируют усилия, направленные на то, чтобы затруднить голосование афроамериканцам, латиноамериканцам и другим склонным к поддержке Демократической партии группам населения, приняв законы, которые затрудняют голосование по почте и досрочное голосование, а также упрощают чистку избирателей из списков для голосования. Эти изменения вызваны не документально подтвержденными доказательствами должностных преступлений, связанных с такой практикой, а заведомо ложными рассказами о фальсификациях на выборах.

Сейчас наибольшую угрозу американской демократии представляют законодательные инициативы, направленные на подрыв независимости избирательной администрации, включая подсчет голосов и удостоверение результатов голосования. Как заметил эксперт по избирательному праву Ричард Хасен: «На карту поставлено то, о чем я никогда не ожидал, чтобы беспокоиться в Соединенных Штатах: честность подсчета голосов».

Участок для голосования в США
Участок для голосования в США
(сс) Itsmeant

Например, недавно принятый в Джорджии закон снимает с должности госсекретаря (в настоящее время Брэд Раффенспергер, который отказался выдать 11 780 голосов, необходимых Трампу для победы в штате) с поста председателя Избирательной комиссии штата и дает законодательному собранию штата — высоко политизированное учреждение — возможность назвать нового председателя.

Члены палаты представителей в штате Мичиган политизировали Совет государственных агитаторов, удостоверяющий результаты выборов, заменив республиканца, проголосовавшего за победу Байдена на выборах, более консервативным членом. В Мичигане и Неваде сторонники Трампа стремятся консолидировать контроль над наблюдением за выборами, выдвигая кандидатов на пост государственного секретаря, давая им полномочия председательствовать в администрации выборов и инструменты, чтобы попытаться заблокировать голосование демократов.

А на федеральном уровне республиканцы могли вернуть себе контроль над палатой представителей (чему способствовала имеющаяся лишь у них способность перераспределить 187 избирательных округов по результатам последней переписи населения) и использовать свое большинство для манипулирования результатами президентских выборов 2024 года в свою пользу, особенно если выборы 2024 года будут похожи на 2020 год, когда демократы одержали решающую победу на всеобщем голосовании, но рассчитывали на небольшую разницу в нескольких штатах для получения большинства в Коллегии выборщиков.

Как только политическая система теряет двухпартийный консенсус в отношении правил демократической игры, это может стать началом скорого сползания к автократии. Мир видел, как это происходило в Венгрии, Турции и Венесуэле. Не исключено, что это могло произойти в Соединенных Штатах.

Подсчет голосов в США
Подсчет голосов в США

Надвигающаяся буря

Предупредить о провале американской демократии — это не гипербола или просто лозунг, побуждающий к действию. Политологи могут расходиться во мнениях относительно минимальных условий для демократии, но они согласны с этим: страна не может считаться демократией, если она не обеспечивает в целом нейтрального и справедливого проведения выборов. Если бы исход крупных национальных выборов в Соединенных Штатах определялся мошенническим исключением или манипулированием голосами, страна перестала бы быть демократией, независимо от того, в какой степени сохранится свобода выражения мнений (на какое-то время).

Более 100 видных ученых-демократов недавно предупредили в коллективном заявлении, что посягательства республиканцев на честность выборов могут привести к краху демократии в США. Они призвали Конгресс принять Закон Джона Льюиса об избирательных правах и принять другие меры для «обеспечения неприкосновенности и независимости избирательной администрации». Но если учесть, что принятие широкого национального законодательства, запрещающего пристрастное мошенничество и укрепляющего стандарты голосования, маловероятно в ближайшем будущем, гражданское общество также должно будет защищать американскую демократию.

Эта защита становится еще более настоятельной из-за надвигающейся бури ослабления демократии во всём мире. Огромное значение Соединенных Штатов как источника политического распространения, хорошего или плохого, делает их примером, который повлияет как на борющиеся демократии, так и на борющиеся автократии.

Белый дом. Вашингтон
Белый дом. Вашингтон

Как в отступающих от демократии странах, таких как Филиппины и Польша, так и в условиях углубляющейся автократии, таких как Турция и Венесуэла, мантра Трампа о «фейковых новостях» воодушевляла разного рода диктаторов в их нападках на СМИ. Если Соединенные Штаты в конечном счете обезобразят свою демократию путем политизации избирательной системы и подавления голосов меньшинств, автократы с радостью воспользуются американским прецедентом как оправданием своих методов блокирования демократических преобразований. А в странах с упадком демократии политически уязвимые должностные лица будут использовать аналогичные методы нарушения избирательной целостности, чтобы удержаться у власти.

Короче говоря, то, что происходит с демократией в Соединенных Штатах, вероятно, определит судьбу демократии во всём мире: повернет ли эта третья волна демократических поворотов вспять или получит новый ужасающий импульс.