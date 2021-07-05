5 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Как только в Токио не понимают, что шансов получить Курилы угрозой силой нет и быть не может? Зато есть шанс при оскале на российские земли потерять «выбитые зубы», как обещал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.

Анатолий Кошкин, , 14:01 — REGNUM Примерно так назвал свою статью в японском интернет-портале Yahoo News Japan Ёдзи Камэяма, представленный как «эксперт по России, бизнесмен и консультант-исследователь, 15 лет проработавший в российском отделе японского МИД и дважды побывавший в длительных загранкомандировках в посольстве Японии в Москве».

Давай дружить Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор начинает с констатации того, что «медовый месяц» японо-российских отношений с приходом нового японского лидера Ёсихидэ Суги закончился, и связи между Москвой и Токио «стали гораздо более прохладными».

В отличие от некоторых безответственных японских «аналитиков» Камэяма объективно оценивает включенные по итогам референдума в России поправки в Конституцию РФ о недопустимости любого отчуждения российской территории.

Он отмечает: «Поправка в качестве исключения допускает переговоры о демаркации российских границ с иностранными государствами, но заявление Путина предполагает, что переговоры по северным территориям не являются переговорами о демаркации границы».

Имеется в виду заявление главы Российского государства о том, что он не будет делать ничего в нарушение Основного закона России.

В Крабозаводском. Курильские острова, Шикотан. 1972 МАММ / МДФ

Автор уже не упоминает «базовую позицию» японского правительства с требованиями «возвращения северных территорий», то есть всех южнокурильских островов. Он анализирует ситуацию с обещанием Никиты Хрущева 65 лет назад в совершенно иных политических обстоятельствах в качестве жеста доброй воли «передать» Японии острова Шикотан и Плоские (Хабомаи), но только после подписания мирного договора, в котором все другие Курильские острова будут признаны советскими. И приходит к неутешительному для Токио выводу:

«Фактически пересмотренная Конституция России также добавляет новое положение, согласно которому, если какое-то обязательство России действует по международному праву, оно не может быть выполнено, если противоречит действующей российской Конституции и законодательству. Согласно этому положению, если Конституционный суд России признает неконституционными какие-то договорные обязательства страны, то они могут быть признаны недействительными. Другими словами, существует возможность того, что статья 9-я Совместной советско-японской декларации и принятие советской стороной обязательств (не обязательств, а обещания. — А. К.) по возврату (передаче. — А. К.) Японии двух островов могут быть признаны неконституционными. В таком случае создалась бы возможность признать статью 9-ю Совместной советско-японской декларации недействительной. И что же, территориальный спор между Японией и Россией на этом можно считать полностью закрытым?»

Промысел сайры. Курильские острова, Шикотан. 1972 МАММ / МДФ

Камэяма отмечает, что российская сторона крайне настороженно относится к сближению соседних с ней стран с Западом. Символом этого является массовое вступление стран Восточной Европы в НАТО. Теперь даже Украина, которая когда-то составляла ядро Советского Союза наряду с Белоруссией, открыто и настойчиво стремится вступить в НАТО. И эта ситуация, по мнению автора, имеет прямое отношение к японо-российским отношениям.

Он пишет: «Если обратить взор на восток, то здесь рядом с Россией расположена Япония, один из самых верных союзников Соединенных Штатов. По имеющимся данным, в Японии размещено около 55 000 американских военнослужащих и множество американских военных баз. Россия хотела бы каким-то образом исключить из своего окружения в Японии этот колоссальный вооруженный потенциал США. В меморандуме, составленном министром иностранных дел СССР Андреем Громыко и представленном Японии при пересмотре Договора о безопасности между Японией и США в 1960 году, говорится, что пересмотр Договора о безопасности между Японией и США «создал новую ситуацию, которая делает невозможным выполнение прежних обещаний Советского Союза, и что острова Хабомаи и Шикотан не могут быть переданы японской стороне без вывода всех иностранных войск с территории Японии».

Зверобойная шхуна. Курильские острова. Итуруп. 1955 МАММ / МДФ

С тех пор Советский Союз занял позицию, согласно которой территориальной проблемы с Японией как бы не существует». В принципе все верно, за исключением слов «как бы не существует». В действительности советское правительство вплоть до «признания территориального вопроса» Горбачевым последовательно заявляло, что в советско-японских отношениях никакого «территориального вопроса» не существует, и все вопросы территориального размежевания разрешены по итогам Второй мировой войны. Что подтверждено общепризнанными международными документами, под которыми стоит и подпись японского правительства.

Понимая это, Камэяма, тем не менее, призывает японцев не терять надежды, уповая … на японо-американский военный союз, который он считает «сильным козырем».

Он пишет: «У японской стороны есть «козыри» и посильнее. И прежде всего, это объединенная военная мощь японо-американского союза и сил США в Японии. Это то, что больше всего беспокоит Россию… Однако следует иметь в виду, что вопроса о союзе Японии и США в территориальных переговорах с Россией избежать нельзя».

Сергей Шойгу Минобороны России

Если мы правильно понимаем, японский дипломат и специалист по России мыслит категориями использования в «решении территориального вопроса» фактора объединенной военной силы японо-американского альянса. Если это так, то понятнее становится призыв японского министра обороны Нобуо Киси рассматривать Россию «главным военным противником» и сосредотачивать основные военные усилия Японии и, надо понимать, США именно на «северном», российском направлении. О попытках запугивания Москвы силовым «решением» вопроса о Курилах свидетельствуют и проводимые ныне масштабные японо-американские военные учения на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от нашей территории.

Как только в Токио не понимают, что шансов получить Курилы угрозой силой нет и быть не может? Зато есть шанс при оскале на российские земли потерять «выбитые зубы», как обещал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.