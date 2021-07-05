Москва, 5 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Сети обнародовали дизайнерский проект модели Lada Vesta в кузове кабриолет. Рендер с автомобилем размещён на сайте iReactor.

IReactor Lada Vesta в кузове кабриолет

Изображения необычного автомобиля были созданы совместно независимым дизайнером Александром Штормом и специалистами портала iReactor.

«Lada Vesta в кузове кабриолет могла бы стать хитом в южных республиках и на дорогах столицы», — говорится в сообщении.

Кабриолет получил высокий клиренс, что не типично для машин с таким видом кузова. Данное решение, отмечается в сообщении, связано с состоянием российских дорог. При этом автовладелец всегда может изменить уровень клиренса по своему желанию.

По словам дизайнера, кабриолет на базе Lada Vesta может стоить около одного миллиона рублей, что сделает его самым бюджетным автомобилем с таким кузовом на дорогах России и стран СНГ.

«Машина за миллион рублей — настоящий подарок для среднего класса. Кто сказал, что всем нужен автомобиль и на зиму? Многие водители ставят в холодное время транспорт в гараж, чтобы обезопасить себя», — отметил Шторм.

Ранее были обнародованы фотографии Mercedes C-Class Cabriolet нового поколения. Кабриолет получит мягкую крышу, как у SL.

Читайте также: В России выросли продажи новых кабриолетов