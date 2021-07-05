Москва, , 12:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин будет продолжать поездки по регионам, несмотря на коронавирусную ситуацию в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Региональные поездки будут продолжаться, безусловно», — сказал Песков.

По его словам, на 6 июля у российского лидера запланирована поездка в Кемерово: «Завтра он будет работать в Кемерове. Все мероприятия в рамках этой поездки будут осуществляться с учетом санитарных требований по коронавирусу».