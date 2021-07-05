Псков, 5 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В период с 7 по 11 июля на территории Псковской области ожидается аномально жаркая погода, сообщает официальный телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

Следите за развитием событий в трансляции: «От сильных ливней до изнуряющей жары: сюрпризы погоды в России – трансляция»

«В эти дни дневные температуры будут находиться в пределах +28…+33 градусов», — отмечается в сообщении.

Таким образом, среднесуточная температура воздуха в Псковской области превысит климатическую норму на 7−9 градусов.

В настоящее время температура воздуха в Пскове составляет +27 градусов, согласно данным сервиса «Яндекс. Погода».