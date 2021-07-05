Москва, , 12:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью актера и режиссёра, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Об этом 5 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, пришла очень печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует», — сказал Песков.

Также представитель Кремля добавил, что глава Российского государства в ближайшее время направит семье режиссера телеграмму с соболезнованиями по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский актер, режиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

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