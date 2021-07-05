Москва, , 12:52 — REGNUM Российское руководство не обсуждает возможный ввод воинского контингента в Афганистан, где радикальные исламисты укрепляют свои позиции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 июля журналистам.

Представителя Кремля спросили, разрабатывается ли вариант с вводом войск в Афганистан и обсуждается ли он с властями этой страны или с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведётся», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация в Афганистане развивается не лучшим образом, и решения относительно возможной отправки дополнительного контингента в соседний с ним Таджикистан будут приниматься российскими военными пограничниками.

После выхода американцев и их союзников из Афганистана обстановка в этой стране беспокоит российские власти. К сожалению, происходит дестабилизация, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обострения обстановки на севере Афганистана российское генконсульство в городе Мазари-Шариф приостановило свою работу.

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