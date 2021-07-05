Москва, 5 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Компания, специализирующаяся на строительстве и реконструкции автодорожных мостов и дорог, может получить заказ почти на триллион рублей по строительству маршрута Европа — Западный Китай.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая дорога

Еще весной АО «Дороги и мосты», куда в 2020 году вошли основные активы ПАО «Мостотрест» в ходе реорганизации группы, получило право построить участок основного хода Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве со съездами на Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский проспект и Нижегородскую улицу за 27,6 млрд рублей. Сейчас «Мостотрест» нацелился еще как минимум на три масштабных проекта.

Одним из приоритетных проектов является трасса Москва — Казань. Речь идет о седьмом участке трассы. Цена вопроса примерно 115 миллиардов рублей. Ходили упорные слухи о том, что участок на строительство будет отдан ПАО «Мостотрест». Однако в ноябре 2020 года соответствующий контракт с ООО «ДЗОК» был одобрен наблюдательным советом ГК «Автодор». Возведением восьмого участка этой же дороги займётся «Трансстроймеханизация», входящая в группу АО «Дороги и мосты».В мае 2020 состоялась реорганизация компании при участии госкорплоации ВЭБ. РФ. В результате этого появилась компания АО «Дороги и мосты»

Второе немаловажное направление — это участие в строительстве перехода в Казахстан и Китай, так называемый «Шелковый путь», трасса Европа — Западный Китай. Государство намеренно в ближайшие сроки уже начать подбирать подрядчика на строительство основных участков амбициозного проекта. Об этом в начале месяца рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

«Нам требуется создавать транспортные мегакоридоры», — пояснил в своей речи Хуснуллин.

Строительство международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» — это один из приоритетов национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — это важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержку ключевых отраслей экономики. Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России — Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Проект даёт регионам импульс к ускоренному развитию. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году.

По оценкам экспертов, «Мостотрест», успевший себя зарекомендовать как надежный строитель автострад, получит заказы на строительство не только огромного участка скоростной трассы, но и части объектов на ней. Речь идет об инвестициях в размере триллиона рублей. Предполагается, что в ближайшее время компания получит право на строительство «тольяттинского участка» магистрали.

У компании имеется огромный опыт работы с подобными проектами. «Мостотрест» принял активное участие в строительстве объектов транспортной инфраструктуры Зимних Олимпийских игр в Сочи — дублёра Курортного проспекта, нескольких транспортных развязок, совмещённой дороги Адлер — курорт «Альпика-Сервис».

С 2014 по 2018 год было открыто движение на четырех участках новой скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург, построенных «Мостотрестом». А в мае 2018 года было открыто движение по автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив, строительство которого стало важнейшим событием в истории как компании, так и страны. Кульминационным моментом проекта было возведение и последующая установка в течение 72 часов арок железнодорожной и автомобильной частей моста, необходимых для пропуска судов под Керченским проливом.

В мае 2020 года акционеры «Мостотреста» приняли решение о реорганизации компании в связи с созданием при участии госкорпорации «ВЭБ.РФ» инфраструктурного холдинга АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Из структуры ПАО «Мостотрест» было выделено новое АО «Дороги и мосты», которому была передана значительная доля имущества, мощностей и трудовых ресурсов.

Так что неудивительно, что ПАО «Мостотрест» может получить право на строительство одного из участков трассы Европа — Западный Китай. Объявить об этом должны в ближайшие несколько недель.