Москва, , 12:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин самостоятельно пишет статью об Украине и прошлом этой страны, и какая-либо помощь в этом ему не нужна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем», — сказал Песков.

По его словам, выпуска собрания сочинений с интервью, речами и статьями Путина не требуется, поскольку все материалы опубликованы на сайте Кремля: «Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим… Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан».