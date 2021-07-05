Москва, , 12:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил выставку к 100-летию маршала Виктора Куликова в Музее Победы во Ржеве.

«Мы чтим его память. Через такие примеры мы должны осознать, что обязаны защитить страну, историческую память и сделать все, чтобы Россия развивалась», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Володин также отметил развитие музейного комплекса на месте Ржевской битвы.

«Это очень важно для нас. Мы должны понять, что у нашей страны тысячелетняя история. Менялись формы государства, но вклад людей в то, чтобы страна была сохранена, не забыт. Мы должны не только помнить это, но и делать выводы», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 июня 2020 года в Ржевском районе был открыт мемориал Советскому солдату. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Читайте также: В Смоленской области установили плиты с именами погибших воинов из Чувашии