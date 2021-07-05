Джакарта, , 12:43 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил о выделении кислородных баллонов, используемых в промышленности, для лечения пациентов с COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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«Итак, 100% кислородных баллонов, используемых в промышленности, теперь используются в медицине», — заявил губернатор столицы Индонезии.

В Индонезии также рассказали о подготовленном посте с баллонами кислорода в районе Монаса. Пост был специально создан для нужд больниц, которые нуждаются в кислородных баллонах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поручил ускорить программу вакцинации против коронавируса.

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