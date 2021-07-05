Киев, , 12:45 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» является «оружием» против Украины и Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 5 июля во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика».

По его словам, завершение строительства газопровода и ввод его в эксплуатацию является «самым большим вызовом для Украины».

«Введение его в эксплуатацию — это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем», — сказал Зеленский.

Президент Украины призвал МИД страны продолжать борьбу с газопроводом, а также привлекать к ней иностранных партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина сделала достаточно, чтобы получить точные сроки вхождения в Евросоюз и НАТО.

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