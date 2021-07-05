Москва, , 12:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин посетит Кемеровскую область, где будет праздноваться 300-летие Кузбасса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, у Путина запланирована поездка в Кемерово», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что в Кемерово глава государства будет работать завтра, 6 июля.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что все мероприятия президента в рамках этой поездки будут совершаться с учётом требований по коронавирусу.

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Песков также заверил, что «региональные поездки, безусловно, будут продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, юбилей Кузбасса Кемеровская область будет отмечать 6 июля. С этой даты в регионе начнутся праздничные мероприятия, которые продлятся до 10 июля. Каждый из дней будет тематическим и пройдёт под своим девизом.