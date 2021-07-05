Сыктывкар, , 12:28 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба принял прошение об отставке Ирины Бахтиной, занимающей должность заместителя председателя правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уход с занимаемой должности связан с семейными обстоятельствами и предполагает переезд семьи Бахтиной в другой регион России. Свою последнюю неделю в должности зампреда Правительства Коми (с 7 по 14 июля) Ирина Сергеевна проведёт в отпуске», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Бахина была назначена заместителем главы республиканского правительства по инвестиционному развитию в ноябре 2020 года.