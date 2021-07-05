Сеул, , 12:42 — REGNUM Правительство Южной Кореи примет жёсткие меры против коллективных действий, которые нарушают меры социального дистанцирования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

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Данное заявление главы государства, обнародованное 5 июля в ходе встречи с помощниками, прозвучало после того, как порядка 8 тыс. членов Корейской конфедерации профсоюзов устроили 3 июля митинг в центре Сеула, несмотря на запреты.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса страна переживает очередной «критический момент», а также напомнил о росте заболеваемости, в частности, в столичном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки (4 июля) в Южной Корее выявили 711 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 160 795.

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