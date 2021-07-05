Вильнюс, , 12:28 — REGNUM Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Об этом 5 июля сообщается в Телеграм-канале белорусской оппозиционерки.

«Офис Тихановской получил дипстатус в Литве. Это значит, что белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время брифинга с Тихановской «заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии».

Кроме того, утверждается, что Литва этим шагом «запустила новый этап делегитимизации режима» и добавляется, что подобные представительства могут появиться и в других странах.

«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально», — сказала по этому поводу сама Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что весь пакет союзных программ Белоруссии с Россией будет сформирован в ближайшее время.