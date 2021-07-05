Ново-Огарево, Московская область, , 12:25 — REGNUM Государственная поддержка авиапрома и судостроения даёт наглядные положительные результаты. Об этом 5 июля заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Меры, которые с Вашей поддержкой сегодня реализуются для поддержки авиапрома и судостроения — имею в виду субсидирование лизинговых платежей, — также дают свои положительные результаты», — заявил Борисов.

«Если затронуть ещё подробнее вопрос судостроения — Вы знаете, что у нас исторически был всегда перекос в сторону военной продукции, — сейчас начинается серьёзный перелом», — указал он.

По его словам, такая же ситуация наблюдается и в авиационной отрасли.

«На Дальнем Востоке идёт полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне уже построен сухой док. Мы очень надеемся, что Вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный «Лидер», строятся газовозы, всё идет полным ходом», — отметил Борисов.