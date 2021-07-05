Прага, 5 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Чешский автопроизводитель Skoda представил раллийный электрокар RE-X1 Kreisel, созданный в честь 120-летия участия бренда в автогонках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda Skoda RE-X1 Kreisel

Концепт-кар RE-X1 Kreisel создан на основе Fabia Rally2 evo. Электрическую установку электрокар получил от австрийской компании Kreisel Electric.

Электродвигатель Kreisel Electric обеспечивает максимальную мощность 260 кВт и максимальный крутящий момент 600 Нм. При том, что производительность стандартного бензинового двигателя Fabia Rally2 evo составляет 214 кВт и 425 Нм крутящего момента.

Также Skoda RE-X1 Kreisel получил новую подвеску, а часть пола кузова была модернизирована для установки аккумулятора.

Новинка дебютирует в чемпионате Австрии по ралли в июле 2021 года.

Ранее компания Skoda объявила об отзыве в России 54 автомобилей Skoda Octavia A8 и трех машин Skoda Superb из-за проблем с подушками безопасности.

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