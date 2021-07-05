Ново-Огарево, Московская область, , 12:19 — REGNUM Доля российской продукции в закупках по №223-ФЗ и №44-ФЗ быстро растёт. Об этом 5 июля заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Особые надежды мы возлагаем на одобренные Вами и принятые в прошлом году изменения в закон № 223-ФЗ и № 44-ФЗ, которые как раз регламентируют процесс закупок. Там установлены минимальные доли закупок отечественной продукции. Мы их установили исходя из сложившейся практики», — заявил Борисов.

«И, кстати, ряд товаров, которые жизненно важны, в частности лекарственные средства, исключены из этой доли», — указал он.

Он отметил, что это вызвало большие дискуссии, и было «очень много оппонентов у этого закона».

«Как это работает — есть уже определённая статистика. По результатам торгов с начала года, объём закупок по 44-му и 223-му законам, доля российский товаров составила 78,6%», — указал он.

«В 2019 году было 50%, а в 2020 году было около 75%, поэтому динамика здесь налицо», — добавил Борисов.