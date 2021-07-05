Ярославль, 5 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Ярославской области объявлен конкурс по определению подрядчика санавиации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Adm44.ru Вертолет санавиации

Заказчиком полетов выступает Ярославская областная станция скорой медицинской помощи. Предполагается, что подрядчик до конца года выполнит рейсов на 128 летных часов. К авиапредприятиям, которые могут подавать заявки на аукцион, предъявлено несколько требований. В частности, они должны базироваться на аэродроме не далее, чем в 150 километрах от Ярославля.

«Вертолет максимальной взлетной массой от 2000 до 4000 кг. Срок выпуска (возраст) воздушного судна: не ранее 1 января 2014 г. Дальность полета: не менее 400 км. Наличие на воздушном судне, используемом для выполнения работ, изображения красного креста в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; количество мест для медицинских работников и сопровождающих лиц: не менее 2 (шт.). количество мест для пациентов: не менее 1», — говорится в техзадании к аукциону.

Вертолеты должны вылететь к месту ЧП в течение получаса летом и часа зимой. Госконтракт на полеты может составить 24,96 миллиона рублей. В мае 2021 года тема санавиации рассматривалась на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы. Тогда представители департамента здравоохранения области сообщали о предварительных переговорах с костромским авиапредприятием.