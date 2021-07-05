Ново-Огарево, Московская область, , 12:13 — REGNUM По итогам 2020 года оборонно-промышленный комплекс России смог заметно нарастить объём производимой гражданской продукции. Об этом 5 июля заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«По результатам 2020 года, уровень гражданской продукции на предприятиях ОПК составил 25,6% против 24,1% в 2019 году, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые принимает правительство в плане продвижения отечественной продукции на гражданский рынок», — заявил Борисов.

Согласно поручению президента России, ОПК должен достичь в 2025 году уровня гражданской продукции 30% а к 2030-му — 50%.