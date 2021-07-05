Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Новую крупную партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») доставили в Петербург. Как сообщили 5 июля в Смольном, на фармацевтическую базу поступило 49 200 доз этой вакцины.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

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На сегодняшний день запас вакцины от коронавируса в городе составляет 174 892 комплекта доз. По состоянию на 4 июля в городе привито 953 640 человек, из них 724 357 человек полностью завершили цикл вакцинации.

«С учетом сезона летних отпусков темпы вакцинации необходимо сохранять на высоком уровне. Запас вакцины в Петербурге пополняется регулярно», — отметил губернатор Александр Беглов.

Как сообщалось, в июне 2021 года прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге сделали 212 109 человек. Это на 69,1% больше, чем в мае.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций и 27 мобильных пунктов вакцинации, в том числе в крупных торговых центрах.